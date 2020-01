Frajer na záver

Na tento názov obľúbenej rubriky športových novín som si nevdojak spomenul po prečítaní správy o včerajšej demisii ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa.

Na Ministerstve životného prostredia SR pracujem už dlho. Slúžil som pod všetkými ministrami životného prostredia, čo kedy ministrami životného prostredia na Slovensku boli. A boli to ministri nominovaní rôznymi stranami. Možno je to náhoda, ale nemohol som si nevšimnúť, že maďarskí ministri sa vždy vyznačovali niečim, čo by sa dalo nazvať ako noblesa. Noblesa, ktorou kedysi oplýval aj ich stranícky šéf. Noblesa, najmä v kontraste s pôsobením ministrov nominovaných Slovenskou národnou stranou. Hotová Planéta opíc! Ospravedlňujem sa za slovník, ale nič výstižnejšie mi nenapadá.

Nie som volič maďarských strán a nemám najmenší záujem teraz v predvolebnom čase podporovať stranu, ktorá pomáhala založiť a do poslednej chvíle udržať ten ***** (sorry za hviezdičky, ale zasa by som sa musel ospravedlňovať za slovník). Svojho, zatiaľ posledného, ministra však ľudsky chápem.

Prežil som už všeličo a viem, čo to znamená snažiť sa riešiť niečo, čo sa tvrdošijne ukazuje ako neriešiteľné, a Vy si to odmietate pripustiť, pretože ide o niečo, čo je pre Vás životne dôležité až tak, že sa to dotýka zmyslu vášho života. Mužská bezmocnosť ľahko prechádza v agresivitu.

Ja v takýchto chvíľach zvyčajne odchádzam od ľudí, najradšej niekde do lesov. Niekde, kde som sám a kde nikomu nemôžem ublížiť. Stalo sa mi pred pár rokmi, že som takto musel odísť v noci z domu. Problémový vzťah s dospievajúcim synom, ktorého máte radšej, než vlastný život, by som neželal nikomu. Sadol som do auta, odviezol som sa na opustené miesto pri nejakej starej budove, presadol na miesto spolujazdca a snažil som sa upokojiť.

O chvíľu vedľa môjho auta zastavilo ďalšie auto a vystúpili z neho dvaja muži v čiernych mundúroch. Bol som v takom stave, že ma to nezaujímalo a neotočil som ani hlavu. Okienko som stiahol, až keď mi naň zaklopali:

"Čo tu robíte?"

"Odpočívam."

"Tak choďte odpočívať niekde inde!"

Žiadne "prosím", žiadne zdôvodnenie, len rozkazovacia veta s výkričníkom na konci. Samozrejme, že som zavrel okienko a viac sa o nich nestaral.

Opäť klopanie na okienko:

"Musíte odísť."

"Kto vlastne ste?"

"Strážna služba. Máme na starosti túto budovu."

"Tak strážte túto budovu a neotravujte. Ak máte problém s tým, že stojím na verejne prístupnej komunikácií, tak zavolajte políciu."

Asi po dvadsiatich minútach ma prestalo baviť, ako tam pobehovali s rozsvietenou baterkou. Vystúpil som a išiel som si sadnúť za volant.

"Nesmiete odísť (no fajn - najprv "musíte odísť" a teraz "nesmiete odísť"), volali sme políciu."

Naozaj som nemal chuť sa nechať komandovať. Okrem toho som si začal uvedomovať aj isté riziká. Ti dvaja nejavili známky agresivity, ale viem ja, či by si policajti náhodou nechceli niečo dokazovať? Cítil som sa ako sopka pred výbuchom a v tomto stave som naozaj nepotreboval, aby ma niekto provokoval.

Keď som naštartoval, jeden z nich mi začal tancovať pred autom. Keď som začal cúvať, druhý mi s trúbením nečakane vbehol svojim autom do jazdnej dráhy (neviem ako by to vysvetľoval dopravákom, ak by spôsobil dopravnú nehodu). Keď som znovu vyrazil dopredu, ten prvý už radšej stal pri krajnici.

Nasledujúca naháňačka ma paradoxne upokojila. Dokonca som sa prichytil, že sa usmievam. Je to situácia, ktorá Vás prinúti zostať v prítomnosti a sústrediť sa len na jedinú vec, ktorú práve vykonávate. Sila prítomného okamihu! Eckhart Tolle má recht. Ešte sa to tak naučiť v bežnom živote...

Ale vráťme sa k téme. Peter Pellegríni, štylizujúc sa do morálnej autority, vyzýva na vysvetlenie a ospravedlnenie, pravdepodobne očakávajúc obvykle vykrúcačky. Žiadne vykrúcačky sa však nekonajú. László Sólymos nielenže obratom podáva vysvetlenie a ospravedlnenie, ale pridáva ešte aj demisiu. Lepšie zrkadlo tej bande snáď ani nemohol nastaviť!