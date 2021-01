Keď musíš, ale nemôžeš

Nefascinujú ma ani tak absurdné situácie, ako schopnosť ľudí absurdnosť situácií prehliadať (tentokrát o celoslovenskom skríningu).

Čo by ste povedali, ak by Vás majster na stavbe poslal do skladu po vrece cementu a odmietol Vám dať od zamknutého skladu kľúče? A ešte by Vám za nesplnenie príkazu hrozil prepustením... Ja by som asi zauvažoval, či ide o mimoriadne cynickú formu šikany, alebo či to len môjmu majstrovi náhodou nepreskočilo.

A čo by ste povedali, ak by Vás „majster“ poslal otestovať sa a všetky testovacie miesta by boli buď zavreté alebo obsadené (situácia v Bratislave)? A za nesplnenie príkazu by ste sa mohli rozlúčiť s pobytom na pracovisku, či v prírode... Ja by som v tomto prípade asi prvú možnosť (cynickú formu šikany) vylúčil. Či?

Ešte Vás chcem poprosiť, aby ste ma neťahali do diskusie o tom, či chcem návrat Pellegriniho a Fica. Nie, nechcem. Ja v tomto prípade ako správny Slovák chcem len to, čo robili Slováci odjakživa – splniť príkaz vrchnosti.